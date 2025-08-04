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ASX Capital Fiyatı (ASX)

Listelenmedi

ASX Capital (ASX) Canlı Fiyat Grafiği

$0,181336
$0,181336$0,181336
+%0,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü ASX Capital (ASX) Fiyatı

ASX Capital (ASX), şu anda 0,181336 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,34M USD piyasa değerine sahiptir. ASX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

ASX Capital Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,71
ASX Capital 24 saatlik fiyat değişimi
7,39M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında ASX Capital (ASX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, ASX Capital / USD fiyat değişimi, $ +0,00127363.
Son 30 gün içerisinde, ASX Capital / USD fiyat değişimi, $ +0,0056133646.
Son 60 gün içerisinde, ASX Capital / USD fiyat değişimi, $ -0,0005570097.
Son 90 gün içerisinde, ASX Capital / USD fiyat değişimi, $ +0,010999199089924.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00127363+%0,71
30 Gün$ +0,0056133646+%3,10
60 Gün$ -0,0005570097-%0,30
90 Gün$ +0,010999199089924+%6,46

ASX Capital (ASX) Fiyat Analizi

En güncel ASX Capital fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,177615
$ 0,177615$ 0,177615

$ 0,184782
$ 0,184782$ 0,184782

$ 0,354417
$ 0,354417$ 0,354417

+%0,41

+%0,71

-%11,50

ASX Capital (ASX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,34M
$ 1,34M$ 1,34M

--
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7,39M
7,39M 7,39M

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ASX Capital (ASX) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

ASX Capital (ASX) Token Ekonomisi

ASX Capital (ASX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ASX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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ASX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ASX / VND
4.771,85684
1 ASX / AUD
A$0,27925744
1 ASX / GBP
0,136002
1 ASX / EUR
0,15594896
1 ASX / USD
$0,181336
1 ASX / MYR
RM0,76705128
1 ASX / TRY
7,37493512
1 ASX / JPY
¥26,475056
1 ASX / ARS
ARS$247,387638
1 ASX / RUB
14,4706128
1 ASX / INR
15,8941004
1 ASX / IDR
Rp2.972,72083584
1 ASX / KRW
250,46309656
1 ASX / PHP
10,38873944
1 ASX / EGP
￡E.8,78028912
1 ASX / BRL
R$0,99916136
1 ASX / CAD
C$0,24843032
1 ASX / BDT
22,08309808
1 ASX / NGN
276,42678504
1 ASX / UAH
7,56533792
1 ASX / VES
Bs22,304328
1 ASX / CLP
$174,98924
1 ASX / PKR
Rs51,39787584
1 ASX / KZT
97,9123732
1 ASX / THB
฿5,87165968
1 ASX / TWD
NT$5,40743952
1 ASX / AED
د.إ0,66550312
1 ASX / CHF
Fr0,1450688
1 ASX / HKD
HK$1,42167424
1 ASX / MAD
.د.م1,64290416
1 ASX / MXN
$3,40549008
1 ASX / PLN
0,66731648
1 ASX / RON
лв0,79243832
1 ASX / SEK
kr1,7498924
1 ASX / BGN
лв0,30464448
1 ASX / HUF
Ft62,33606336
1 ASX / CZK
3,84613656
1 ASX / KWD
د.ك0,05530748
1 ASX / ILS
0,6165424