Atua AI (TUA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00002299 $ 0,00002299 $ 0,00002299 24 sa Düşük $ 0,00003148 $ 0,00003148 $ 0,00003148 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00002299$ 0,00002299 $ 0,00002299 24 sa Yüksek $ 0,00003148$ 0,00003148 $ 0,00003148 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,001502$ 0,001502 $ 0,001502 En Düşük Fiyat $ 0,00001614$ 0,00001614 $ 0,00001614 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%5,79 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%11,16 Fiyat Değişimi (7 G) -%19,46 Fiyat Değişimi (7 G) -%19,46

Atua AI (TUA) canlı fiyatı $0,00002443. TUA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00002299 ve en yüksek $ 0,00003148 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TUA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,001502, en düşük fiyatı ise $ 0,00001614 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TUA son bir saatte +%5,79 değişim gösterdi, 24 saatte -%11,16 ve son 7 günde -%19,46 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Atua AI (TUA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 121,96K$ 121,96K $ 121,96K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 121,96K$ 121,96K $ 121,96K Dolaşım Arzı 5,00B 5,00B 5,00B Toplam Arz 5.000.000.000,0 5.000.000.000,0 5.000.000.000,0

Şu anki Atua AI piyasa değeri $ 121,96K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TUA arzı 5,00B olup, toplam arzı 5000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 121,96K.