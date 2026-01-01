Bugünkü Aurelius Fiyatı

Bugünkü Aurelius (SN37) fiyatı $ 1,015 olup, son 24 saatte % 2,31 değişim gösterdi. Mevcut SN37 / USD dönüşüm oranı SN37 başına $ 1,015 şeklindedir.

Aurelius, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.609.822 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,56M SN37 şeklindedir. Son 24 saat içinde SN37, $ 0,98458 (en düşük) ile $ 1,02 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 3,27 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,558086 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SN37, son bir saatte +%1,39 ve son 7 günde +%16,21 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Aurelius (SN37) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,61M$ 3,61M $ 3,61M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,61M$ 3,61M $ 3,61M Dolaşım Arzı 3,56M 3,56M 3,56M Toplam Arz 3.557.672,01838981 3.557.672,01838981 3.557.672,01838981

