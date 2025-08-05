AVIAN (AVN) Nedir?

Avian Network (AVN) is driven by the community, which is fully committed to the prosperity of the AVN network. It provides the balanced use of X16RT & MinotaurX algorithms – guaranteeing equal rights of each community member to participate in block production using their GPU or CPU, with increased user control and censorship resistance in issuance and governance of digital assets.

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AVIAN (AVN) Kaynağı Resmi Websitesi

AVIAN (AVN) Token Ekonomisi

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