Bugünkü AxCNH Fiyatı

Bugünkü AxCNH (AXCNH) fiyatı $ 0,143564 olup, son 24 saatte % 0,33 değişim gösterdi. Mevcut AXCNH / USD dönüşüm oranı AXCNH başına $ 0,143564 şeklindedir.

AxCNH, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.186.733 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 36,13M AXCNH şeklindedir. Son 24 saat içinde AXCNH, $ 0,142986 (en düşük) ile $ 0,143585 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,145442 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,132474 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AXCNH, son bir saatte +%0,00 ve son 7 günde +%0,21 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

AxCNH (AXCNH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,19M$ 5,19M $ 5,19M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,19M$ 5,19M $ 5,19M Dolaşım Arzı 36,13M 36,13M 36,13M Toplam Arz 36.128.445,4 36.128.445,4 36.128.445,4

Şu anki AxCNH piyasa değeri $ 5,19M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AXCNH arzı 36,13M olup, toplam arzı 36128445.4. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,19M.