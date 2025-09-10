Babel (BABEL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00002184 $ 0,00002184 $ 0,00002184 24 sa Düşük $ 0,0000615 $ 0,0000615 $ 0,0000615 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00002184$ 0,00002184 $ 0,00002184 24 sa Yüksek $ 0,0000615$ 0,0000615 $ 0,0000615 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0000615$ 0,0000615 $ 0,0000615 En Düşük Fiyat $ 0,00002184$ 0,00002184 $ 0,00002184 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%15,19 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%50,70 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Babel (BABEL) canlı fiyatı $0,00003291. BABEL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00002184 ve en yüksek $ 0,0000615 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BABEL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0000615, en düşük fiyatı ise $ 0,00002184 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BABEL son bir saatte +%15,19 değişim gösterdi, 24 saatte +%50,70 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Babel (BABEL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 32,19K$ 32,19K $ 32,19K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 32,19K$ 32,19K $ 32,19K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Babel piyasa değeri $ 32,19K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BABEL arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 32,19K.