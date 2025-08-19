Baby Ethereum (BABYETH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0,00132389 $ 0,00132389 $ 0,00132389 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0,00132389$ 0,00132389 $ 0,00132389 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00132389$ 0,00132389 $ 0,00132389 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%9,56 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%108,30 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Baby Ethereum (BABYETH) canlı fiyatı $0,00113529. BABYETH, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00132389 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BABYETH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00132389, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BABYETH son bir saatte -%9,56 değişim gösterdi, 24 saatte +%108,30 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Baby Ethereum (BABYETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 560,19K$ 560,19K $ 560,19K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 560,19K$ 560,19K $ 560,19K Dolaşım Arzı 500,00M 500,00M 500,00M Toplam Arz 500.000.000,0 500.000.000,0 500.000.000,0

Şu anki Baby Ethereum piyasa değeri $ 560,19K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BABYETH arzı 500,00M olup, toplam arzı 500000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 560,19K.