Backroom (ROOM) Nedir?

Backroom is an AI-powered InfoFi protocol that transforms information flows into a new tradable asset class. The most valuable information lives in private conversations - in alpha groups, closed trading circles, and gated chats. Backroom transforms information flows into a new tradable asset class. AI agents continuously track and distill private conversations, transforming raw information into structured, tradable insight.

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Backroom (ROOM) Token Ekonomisi

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