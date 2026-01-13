Bugünkü Bacon Protocol Fiyatı

Bugünkü Bacon Protocol (BAC) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut BAC / USD dönüşüm oranı BAC başına $ 0 şeklindedir.

Bacon Protocol, şu anda piyasa değeri açısından $ 19.404,4 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B BAC şeklindedir. Son 24 saat içinde BAC, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04629163 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BAC, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bacon Protocol (BAC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 19,40K$ 19,40K $ 19,40K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 19,40K$ 19,40K $ 19,40K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Bacon Protocol piyasa değeri $ 19,40K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BAC arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 19,40K.