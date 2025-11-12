Bugünkü Ballsackcoin Fiyatı

Bugünkü Ballsackcoin (BALLSACK) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 10,44 değişim gösterdi. Mevcut BALLSACK / USD dönüşüm oranı BALLSACK başına -- şeklindedir.

Ballsackcoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.717,3 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 981,04M BALLSACK şeklindedir. Son 24 saat içinde BALLSACK, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BALLSACK, son bir saatte -%0,57 ve son 7 günde -%11,92 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Ballsackcoin (BALLSACK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,72K$ 7,72K $ 7,72K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,72K$ 7,72K $ 7,72K Dolaşım Arzı 981,04M 981,04M 981,04M Toplam Arz 981.037.952,305837 981.037.952,305837 981.037.952,305837

Şu anki Ballsackcoin piyasa değeri $ 7,72K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BALLSACK arzı 981,04M olup, toplam arzı 981037952.305837. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,72K.