BALPHA Hakkında Daha Fazla Bilgi

BALPHA Fiyat Bilgileri

BALPHA Resmi Websitesi

BALPHA Token Ekonomisi

BALPHA Fiyat Tahmini

bAlpha Logosu

bAlpha Fiyatı (BALPHA)

Listelenmedi

bAlpha (BALPHA) Canlı Fiyat Grafiği

$9,41
$9,41
+%1,901D
Bugünkü bAlpha (BALPHA) Fiyatı

bAlpha (BALPHA), şu anda 9,41 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 168,87K USD piyasa değerine sahiptir. BALPHA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

bAlpha Ana Piyasa Performansı:

24 saatlik işlem hacmi
+%1,90
bAlpha 24 saatlik fiyat değişimi
18,00K USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki BALPHA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BALPHA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında bAlpha (BALPHA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, bAlpha / USD fiyat değişimi, $ +0,175477.
Son 30 gün içerisinde, bAlpha / USD fiyat değişimi, $ +4,0226771360.
Son 60 gün içerisinde, bAlpha / USD fiyat değişimi, $ +5,3391013190.
Son 90 gün içerisinde, bAlpha / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,175477+%1,90
30 Gün$ +4,0226771360+%42,75
60 Gün$ +5,3391013190+%56,74
90 Gün$ 0--

bAlpha (BALPHA) Fiyat Analizi

En güncel bAlpha fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 9,23
$ 9,23

$ 9,4
$ 9,4

$ 42.136
$ 42.136

+%0,76

+%1,90

+%20,19

bAlpha (BALPHA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 168,87K
$ 168,87K

18,00K
18,00K

bAlpha (BALPHA) Nedir?

bALPHA is the first data token of Big Data Protocol, and can be redeemed for access to the bALPHA collection.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

bAlpha (BALPHA) Kaynağı

Resmi Websitesi

bAlpha (BALPHA) Token Ekonomisi

bAlpha (BALPHA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BALPHA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: bAlpha (BALPHA) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

