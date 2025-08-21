Based Baby Fiyatı (BBB)
Based Baby (BBB) canlı fiyatı --. BBB, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BBB için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, BBB son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte +%0,67 ve son 7 günde -%36,24 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Based Baby piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BBB arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,56K.
Gün içerisinde, Based Baby / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Based Baby / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Based Baby / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Based Baby / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,67
|30 Gün
|$ 0
|-%21,82
|60 Gün
|$ 0
|+%5,02
|90 Gün
|$ 0
|--
Basedbaby (BBB) emerges as a zero-tax, community-driven meme token within the Base ecosystem, where the laws of logic are twisted into memes to amuse its community. BBB came into being through the efforts of a developer team that injected 100% BBB tokens alongside 0.5 Base ETH into the pool. The team enhanced the project by burning the liquidity supply Despite its origins, BBB has garnered the enthusiastic support of a diverse community comprising investors, developers, and creators, all of whom have dedicated their time and resources to foster the growth of the project and its community. From its inception, BBB has decentralization and fairness, by renouncing contract ownership and disallowing any team tokens or allocations. As BBB matures, its token will serve as a governance tool within the ecosystem, through staking, DAO governance, and NFT purchases.
