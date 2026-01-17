Bugünkü Based Bill Fiyatı

Bugünkü Based Bill (BASEDBILL) fiyatı $ 0,00077809 olup, son 24 saatte % 69,82 değişim gösterdi. Mevcut BASEDBILL / USD dönüşüm oranı BASEDBILL başına $ 0,00077809 şeklindedir.

Based Bill, şu anda piyasa değeri açısından $ 778.089 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B BASEDBILL şeklindedir. Son 24 saat içinde BASEDBILL, $ 0,00069404 (en düşük) ile $ 0,00273106 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00273106 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000664 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BASEDBILL, son bir saatte -%19,68 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Based Bill (BASEDBILL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 778,09K$ 778,09K $ 778,09K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 778,09K$ 778,09K $ 778,09K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

