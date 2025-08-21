BOBR Hakkında Daha Fazla Bilgi

BOBR Fiyat Bilgileri

BOBR Resmi Websitesi

BOBR Token Ekonomisi

BOBR Fiyat Tahmini

Based BOBR Logosu

Based BOBR Fiyatı (BOBR)

Listelenmedi

1 BOBR / USD Canlı Fiyatı:

$0,00014352
$0,00014352$0,00014352
+%20,101D
USD
Based BOBR (BOBR) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-21 17:47:30 (UTC+8)

Based BOBR (BOBR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%1,81

+%20,19

+%8,24

+%8,24

Based BOBR (BOBR) canlı fiyatı --. BOBR, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BOBR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BOBR son bir saatte -%1,81 değişim gösterdi, 24 saatte +%20,19 ve son 7 günde +%8,24 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Based BOBR (BOBR) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 143,51K
$ 143,51K$ 143,51K

0,00
0,00 0,00

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Based BOBR piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BOBR arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 143,51K.

Based BOBR (BOBR) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Based BOBR / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Based BOBR / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Based BOBR / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Based BOBR / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%20,19
30 Gün$ 0-%36,82
60 Gün$ 0-%48,57
90 Gün$ 0--

Based BOBR (BOBR) Nedir?

Based $BOBR is a vibrant, utility-driven memecoin built on Base, created for creators, builders, raiders, and degens who believe in the power of community. We blend meme culture with serious Web3 innovation through NFTs, an airdrop toolkit, and upcoming platforms like BOBRSwap. Our builder-powered ecosystem is focused on making Base a safer, stronger, and more exciting chain for everyone now and into the future.

Based BOBR (BOBR) Kaynağı

Resmi Websitesi

Based BOBR Fiyat Tahmini (USD)

Based BOBR (BOBR) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Based BOBR (BOBR) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Based BOBR için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Based BOBR fiyat tahminini hemen kontrol edin!

BOBR Varlığından Yerel Para Birimlerine

Based BOBR (BOBR) Token Ekonomisi

Based BOBR (BOBR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BOBR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Based BOBR (BOBR) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Based BOBR (BOBR) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BOBR fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BOBR / USD güncel fiyatı nedir?
BOBR / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Based BOBR varlığının piyasa değeri nedir?
BOBR piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BOBR arzı nedir?
Dolaşımdaki BOBR arzı, 0,00 USD.
BOBR için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BOBR, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BOBR fiyatı (ATL) nedir?
BOBR, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
BOBR işlem hacmi nedir?
BOBR için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
BOBR bu yıl daha da yükselir mi?
BOBR piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BOBR fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-21 17:47:30 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.