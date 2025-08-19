BaseShake (BASESHAKE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00113441 24 sa Düşük $ 0,00147322 24 sa Yüksek Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00173166 En Düşük Fiyat $ 0,00113441 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%5,28 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%11,74 Fiyat Değişimi (7 G) --

BaseShake (BASESHAKE) canlı fiyatı $0,00120708. BASESHAKE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00113441 ve en yüksek $ 0,00147322 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BASESHAKE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00173166, en düşük fiyatı ise $ 0,00113441 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BASESHAKE son bir saatte -%5,28 değişim gösterdi, 24 saatte -%11,74 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BaseShake (BASESHAKE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,21M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,21M Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki BaseShake piyasa değeri $ 1,21M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BASESHAKE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,21M.