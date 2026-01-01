Bugünkü Basilisk Fiyatı

Bugünkü Basilisk (BSX) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 4,76 değişim gösterdi. Mevcut BSX / USD dönüşüm oranı BSX başına $ 0 şeklindedir.

Basilisk, şu anda piyasa değeri açısından $ 466.249 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 23,57B BSX şeklindedir. Son 24 saat içinde BSX, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BSX, son bir saatte +1,21% ve son 7 günde -3,86% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Basilisk (BSX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 466,25K$ 466,25K $ 466,25K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 969,17K$ 969,17K $ 969,17K Dolaşım Arzı 23,57B 23,57B 23,57B Toplam Arz 48.999.974.274,0 48.999.974.274,0 48.999.974.274,0

Şu anki Basilisk piyasa değeri $ 466,25K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BSX arzı 23,57B olup, toplam arzı 48999974274.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 969,17K.