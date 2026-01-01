Bugünkü Beamable Network Token Fiyatı

Bugünkü Beamable Network Token (BMB) fiyatı $ 0,00914691 olup, son 24 saatte % 0,96 değişim gösterdi. Mevcut BMB / USD dönüşüm oranı BMB başına $ 0,00914691 şeklindedir.

Beamable Network Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.743.483 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 190,61M BMB şeklindedir. Son 24 saat içinde BMB, $ 0,00898118 (en düşük) ile $ 0,00956823 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,075889 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00834905 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BMB, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde +%0,83 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Beamable Network Token (BMB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,74M$ 1,74M $ 1,74M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,15M$ 9,15M $ 9,15M Dolaşım Arzı 190,61M 190,61M 190,61M Toplam Arz 999.999.394,673677 999.999.394,673677 999.999.394,673677

Şu anki Beamable Network Token piyasa değeri $ 1,74M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BMB arzı 190,61M olup, toplam arzı 999999394.673677. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,15M.