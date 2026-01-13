Bugünkü Bear Market Coin Fiyatı

Bugünkü Bear Market Coin (BEAR) fiyatı $ 0,00000603 olup, son 24 saatte % 1,95 değişim gösterdi. Mevcut BEAR / USD dönüşüm oranı BEAR başına $ 0,00000603 şeklindedir.

Bear Market Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.027,52 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,92M BEAR şeklindedir. Son 24 saat içinde BEAR, $ 0,00000588 (en düşük) ile $ 0,00000615 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00181642 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000535 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BEAR, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%7,75 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bear Market Coin (BEAR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,03K$ 6,03K $ 6,03K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,03K$ 6,03K $ 6,03K Dolaşım Arzı 999,92M 999,92M 999,92M Toplam Arz 999.916.586,088217 999.916.586,088217 999.916.586,088217

Şu anki Bear Market Coin piyasa değeri $ 6,03K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BEAR arzı 999,92M olup, toplam arzı 999916586.088217. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,03K.