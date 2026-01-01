Bugünkü BearifiedCo Fiyatı

Bugünkü BearifiedCo (BEARCO) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 6,49 değişim gösterdi. Mevcut BEARCO / USD dönüşüm oranı BEARCO başına $ 0 şeklindedir.

BearifiedCo, şu anda piyasa değeri açısından $ 160.689 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,90M BEARCO şeklindedir. Son 24 saat içinde BEARCO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BEARCO, son bir saatte -%0,48 ve son 7 günde +%17,05 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BearifiedCo (BEARCO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 160,69K$ 160,69K $ 160,69K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 160,69K$ 160,69K $ 160,69K Dolaşım Arzı 999,90M 999,90M 999,90M Toplam Arz 999.903.218,899245 999.903.218,899245 999.903.218,899245

Şu anki BearifiedCo piyasa değeri $ 160,69K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BEARCO arzı 999,90M olup, toplam arzı 999903218.899245. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 160,69K.