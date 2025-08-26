BEAVER Hakkında Daha Fazla Bilgi

Beaver Logosu

Beaver Fiyatı (BEAVER)

Listelenmedi

1 BEAVER / USD Canlı Fiyatı:

--
----
+%31,401D
mexc
USD
Beaver (BEAVER) Canlı Fiyat Grafiği
Beaver (BEAVER) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+%50,09

+%31,49

--

--

Beaver (BEAVER) canlı fiyatı --. BEAVER, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BEAVER için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BEAVER son bir saatte +%50,09 değişim gösterdi, 24 saatte +%31,49 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Beaver (BEAVER) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 76,67K
$ 76,67K$ 76,67K

0,00
0,00 0,00

420.690.000.000.000,0
420.690.000.000.000,0 420.690.000.000.000,0

Şu anki Beaver piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BEAVER arzı 0,00 olup, toplam arzı 420690000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 76,67K.

Beaver (BEAVER) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Beaver / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Beaver / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Beaver / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Beaver / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%31,49
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Beaver (BEAVER) Nedir?

Beaver is a meme token that combines humor, community spirit, and crypto culture into one playful package. Inspired by the relentless, hardworking nature of its namesake, Beaver represents creativity, chaos, and the power of decentralized fun. Designed for meme lovers and blockchain believers alike, it’s building a unique space in the crypto forest where entertainment meets innovation. With strong community vibes and viral potential, Beaver isn’t just another token—it’s a symbol of what happens when memes meet mission.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Beaver (BEAVER) Kaynağı

Resmi Websitesi

Beaver Fiyat Tahmini (USD)

Beaver (BEAVER) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Beaver (BEAVER) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Beaver için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Beaver fiyat tahminini hemen kontrol edin!

BEAVER Varlığından Yerel Para Birimlerine

Beaver (BEAVER) Token Ekonomisi

Beaver (BEAVER) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BEAVER tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Beaver (BEAVER) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Beaver (BEAVER) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BEAVER fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BEAVER / USD güncel fiyatı nedir?
BEAVER / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Beaver varlığının piyasa değeri nedir?
BEAVER piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BEAVER arzı nedir?
Dolaşımdaki BEAVER arzı, 0,00 USD.
BEAVER için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BEAVER, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BEAVER fiyatı (ATL) nedir?
BEAVER, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
BEAVER işlem hacmi nedir?
BEAVER için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
BEAVER bu yıl daha da yükselir mi?
BEAVER piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BEAVER fiyat tahminine göz atın.
