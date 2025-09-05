Bee (BEE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01742187 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,89 Fiyat Değişimi (7 G) -%13,97

Bee (BEE) canlı fiyatı --. BEE, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BEE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01742187, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BEE son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%0,89 ve son 7 günde -%13,97 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Bee (BEE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 27,40K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 27,40K Dolaşım Arzı 1000,00M Toplam Arz 999.998.351,0

Şu anki Bee piyasa değeri $ 27,40K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BEE arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999998351.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 27,40K.