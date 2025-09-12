Beets (BEETS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,02802141 $ 0,02802141 $ 0,02802141 24 sa Düşük $ 0,02919697 $ 0,02919697 $ 0,02919697 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,02802141$ 0,02802141 $ 0,02802141 24 sa Yüksek $ 0,02919697$ 0,02919697 $ 0,02919697 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,084976$ 0,084976 $ 0,084976 En Düşük Fiyat $ 0,02007056$ 0,02007056 $ 0,02007056 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,72 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,72 Fiyat Değişimi (7 G) +%1,40 Fiyat Değişimi (7 G) +%1,40

Beets (BEETS) canlı fiyatı $0,02897789. BEETS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02802141 ve en yüksek $ 0,02919697 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BEETS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,084976, en düşük fiyatı ise $ 0,02007056 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BEETS son bir saatte -%0,72 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,72 ve son 7 günde +%1,40 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Beets (BEETS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,16M$ 5,16M $ 5,16M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,06M$ 7,06M $ 7,06M Dolaşım Arzı 177,90M 177,90M 177,90M Toplam Arz 243.555.253,0 243.555.253,0 243.555.253,0

Şu anki Beets piyasa değeri $ 5,16M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BEETS arzı 177,90M olup, toplam arzı 243555253.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,06M.