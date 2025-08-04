BendDAO (BEND) Nedir?

Bend is an NFT liquidity and lending protocol with reactive interest rates for NFT financialization. Bend is bringing NFT pool lending to the fast-growing market, providing a gateway to DeFi for Web3 users.

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BendDAO (BEND) Kaynağı Resmi Websitesi

BendDAO (BEND) Token Ekonomisi

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