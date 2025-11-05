ber (BER) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00040654 $ 0,00040654 $ 0,00040654 24 sa Düşük $ 0,00058985 $ 0,00058985 $ 0,00058985 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00040654$ 0,00040654 $ 0,00040654 24 sa Yüksek $ 0,00058985$ 0,00058985 $ 0,00058985 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00065549$ 0,00065549 $ 0,00065549 En Düşük Fiyat $ 0,00040654$ 0,00040654 $ 0,00040654 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%2,68 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%34,37 Fiyat Değişimi (7 G) -%4,58 Fiyat Değişimi (7 G) -%4,58

ber (BER) canlı fiyatı $0,00058878. BER, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00040654 ve en yüksek $ 0,00058985 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BER için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00065549, en düşük fiyatı ise $ 0,00040654 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BER son bir saatte +%2,68 değişim gösterdi, 24 saatte +%34,37 ve son 7 günde -%4,58 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ber (BER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 583,14K$ 583,14K $ 583,14K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 583,14K$ 583,14K $ 583,14K Dolaşım Arzı 994,26M 994,26M 994,26M Toplam Arz 994.262.488,617014 994.262.488,617014 994.262.488,617014

Şu anki ber piyasa değeri $ 583,14K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BER arzı 994,26M olup, toplam arzı 994262488.617014. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 583,14K.