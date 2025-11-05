ber Fiyatı (BER)
ber (BER) canlı fiyatı $0,00058878. BER, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00040654 ve en yüksek $ 0,00058985 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BER için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00065549, en düşük fiyatı ise $ 0,00040654 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, BER son bir saatte +%2,68 değişim gösterdi, 24 saatte +%34,37 ve son 7 günde -%4,58 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki ber piyasa değeri $ 583,14K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BER arzı 994,26M olup, toplam arzı 994262488.617014. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 583,14K.
Gün içerisinde, ber / USD fiyat değişimi, $ +0,0001506.
Son 30 gün içerisinde, ber / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ber / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ber / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,0001506
|+%34,37
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Bersolcoin, or simply $BER, began not as a project, but as a story — the story of a dog so fluffy it looked like a bear, a viral Internet icon loved across Instagram and Web2. What started as laughter and love for a cute animal evolved into something much larger: a symbol of community, creativity, and the power of digital culture to build real-world value.
BER was born on the Solana blockchain, a fast, eco-friendly network that perfectly fits the energy of a new generation of memecoins. But unlike most meme projects that fade as quickly as they rise, BER is built to last — blending viral character IP with blockchain technology to create a cross-media brand that bridges Web2 and Web3.
Behind BER stands a dedicated creative and technical team who have been building the “Berverse” — a growing ecosystem of art, games, collectibles, and NFTs inspired by the original Ber character. The team’s mission is simple: to turn a beloved Internet meme into a global character brand, much like Hello Kitty or Doge, but with modern Web3 foundations.
Over the past year, BER has expanded beyond a token into a movement:
NFT collections that feature unique Ber expressions, traits, and accessories — digitally hand-crafted and AI-enhanced in Thailand.
Games and interactive experiences, including “Berserker Backstab Run,” where the character comes to life as a playable hero.
AI-powered art generation and creative tools that let the community imagine new forms of Ber — from chibi versions to 3D plushies.
A token-driven economy that rewards creativity, loyalty, and participation within the Ber ecosystem.
The heart of BER lies in its community and humor. Every meme, every post, every fan-made artwork adds to the legend of the bear-dog. But beneath the fun is a serious vision: to build a Web3-native intellectual property (IP) that thrives across entertainment, gaming, and merchandise — where the token itself becomes the beating heart of a new digital brand economy.
Today, Bersolcoin.com serves as the official hub of this growing world — showcasing the latest art drops, token analytics, and community tools. With a strong development roadmap and active collaborations across NFT and gaming circles, BER continues to evolve from memecoin to metabrand.
As Web3 matures, the projects that endure will be the ones that create culture, not just hype. Bersolcoin represents that shift — from a viral dog-bear to a decentralized character loved by thousands.
BER isn’t just another token. It’s a face, a story, and a future built on Solana. Welcome to the Berverse.
