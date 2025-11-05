BorsaDEX+
Bugünkü canlı ber fiyatı 0,00058878 USD. BER / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. BER fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı ber fiyatı 0,00058878 USD. BER / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. BER fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

BER Hakkında Daha Fazla Bilgi

BER Fiyat Bilgileri

BER Nedir

BER Resmi Websitesi

BER Token Ekonomisi

BER Fiyat Tahmini

ber Logosu

ber Fiyatı (BER)

Listelenmedi

1 BER / USD Canlı Fiyatı:

$0,00058868
$0,00058868$0,00058868
+%35,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
ber (BER) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:00:59 (UTC+8)

ber (BER) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00040654
$ 0,00040654$ 0,00040654
24 sa Düşük
$ 0,00058985
$ 0,00058985$ 0,00058985
24 sa Yüksek

$ 0,00040654
$ 0,00040654$ 0,00040654

$ 0,00058985
$ 0,00058985$ 0,00058985

$ 0,00065549
$ 0,00065549$ 0,00065549

$ 0,00040654
$ 0,00040654$ 0,00040654

+%2,68

+%34,37

-%4,58

-%4,58

ber (BER) canlı fiyatı $0,00058878. BER, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00040654 ve en yüksek $ 0,00058985 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BER için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00065549, en düşük fiyatı ise $ 0,00040654 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BER son bir saatte +%2,68 değişim gösterdi, 24 saatte +%34,37 ve son 7 günde -%4,58 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ber (BER) Piyasa Bilgileri

$ 583,14K
$ 583,14K$ 583,14K

--
----

$ 583,14K
$ 583,14K$ 583,14K

994,26M
994,26M 994,26M

994.262.488,617014
994.262.488,617014 994.262.488,617014

Şu anki ber piyasa değeri $ 583,14K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BER arzı 994,26M olup, toplam arzı 994262488.617014. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 583,14K.

ber (BER) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, ber / USD fiyat değişimi, $ +0,0001506.
Son 30 gün içerisinde, ber / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ber / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ber / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0001506+%34,37
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

ber (BER) Nedir?

Bersolcoin, or simply $BER, began not as a project, but as a story — the story of a dog so fluffy it looked like a bear, a viral Internet icon loved across Instagram and Web2. What started as laughter and love for a cute animal evolved into something much larger: a symbol of community, creativity, and the power of digital culture to build real-world value.

BER was born on the Solana blockchain, a fast, eco-friendly network that perfectly fits the energy of a new generation of memecoins. But unlike most meme projects that fade as quickly as they rise, BER is built to last — blending viral character IP with blockchain technology to create a cross-media brand that bridges Web2 and Web3.

Behind BER stands a dedicated creative and technical team who have been building the “Berverse” — a growing ecosystem of art, games, collectibles, and NFTs inspired by the original Ber character. The team’s mission is simple: to turn a beloved Internet meme into a global character brand, much like Hello Kitty or Doge, but with modern Web3 foundations.

Over the past year, BER has expanded beyond a token into a movement:

NFT collections that feature unique Ber expressions, traits, and accessories — digitally hand-crafted and AI-enhanced in Thailand.

Games and interactive experiences, including “Berserker Backstab Run,” where the character comes to life as a playable hero.

AI-powered art generation and creative tools that let the community imagine new forms of Ber — from chibi versions to 3D plushies.

A token-driven economy that rewards creativity, loyalty, and participation within the Ber ecosystem.

The heart of BER lies in its community and humor. Every meme, every post, every fan-made artwork adds to the legend of the bear-dog. But beneath the fun is a serious vision: to build a Web3-native intellectual property (IP) that thrives across entertainment, gaming, and merchandise — where the token itself becomes the beating heart of a new digital brand economy.

Today, Bersolcoin.com serves as the official hub of this growing world — showcasing the latest art drops, token analytics, and community tools. With a strong development roadmap and active collaborations across NFT and gaming circles, BER continues to evolve from memecoin to metabrand.

As Web3 matures, the projects that endure will be the ones that create culture, not just hype. Bersolcoin represents that shift — from a viral dog-bear to a decentralized character loved by thousands.

BER isn’t just another token. It’s a face, a story, and a future built on Solana. Welcome to the Berverse.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

ber (BER) Kaynağı

Resmi Websitesi

ber Fiyat Tahmini (USD)

ber (BER) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? ber (BER) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak ber için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

ber fiyat tahminini hemen kontrol edin!

BER Varlığından Yerel Para Birimlerine

ber (BER) Token Ekonomisi

ber (BER) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BER tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: ber (BER) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü ber (BER) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BER fiyatı, 0,00058878 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BER / USD güncel fiyatı nedir?
BER / USD güncel fiyatı $ 0,00058878. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
ber varlığının piyasa değeri nedir?
BER piyasa değeri $ 583,14K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BER arzı nedir?
Dolaşımdaki BER arzı, 994,26M USD.
BER için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BER, ATH fiyatı olan 0,00065549 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BER fiyatı (ATL) nedir?
BER, ATL fiyatı olan 0,00040654 USD değerine düştü.
BER işlem hacmi nedir?
BER için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
BER bu yıl daha da yükselir mi?
BER piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BER fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:00:59 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

