Bugünkü BETURA Fiyatı

Bugünkü BETURA (BETURA) fiyatı $ 0,00001776 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut BETURA / USD dönüşüm oranı BETURA başına $ 0,00001776 şeklindedir.

BETURA, şu anda piyasa değeri açısından $ 16.023,83 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 902,21M BETURA şeklindedir. Son 24 saat içinde BETURA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00198052 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001228 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BETURA, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BETURA (BETURA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 16,02K$ 16,02K $ 16,02K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 16,02K$ 16,02K $ 16,02K Dolaşım Arzı 902,21M 902,21M 902,21M Toplam Arz 902.214.650,73 902.214.650,73 902.214.650,73

