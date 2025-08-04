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Big Dog Fink Fiyatı (BINK)

Listelenmedi

Big Dog Fink (BINK) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00022881
$0,00022881$0,00022881
+%0,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Big Dog Fink (BINK) Fiyatı

Big Dog Fink (BINK), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 34,08M USD piyasa değerine sahiptir. BINK / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Big Dog Fink Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,89
Big Dog Fink 24 saatlik fiyat değişimi
148,94B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Big Dog Fink (BINK) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Big Dog Fink / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Big Dog Fink / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Big Dog Fink / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Big Dog Fink / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,89
30 Gün$ 0+%4,06
60 Gün$ 0-%4,63
90 Gün$ 0--

Big Dog Fink (BINK) Fiyat Analizi

En güncel Big Dog Fink fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00516508
$ 0,00516508$ 0,00516508

-%0,35

+%0,89

-%16,22

Big Dog Fink (BINK) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 34,08M
$ 34,08M$ 34,08M

--
----

148,94B
148,94B 148,94B

Big Dog Fink (BINK) Nedir?

In an unprecedented CTO, Big Dog Fink has officially been removed from BarkRock and has been appointed as the Treasury Secretary of the Department of Government Efficiency (D.O.G.E). Together, we’re building a new era for Big Dog Fink and taking this memecoin to the next level! As the new Treasury Secretary, Big Dog is launching the Blockchain Defense Fund (BDF). This initiative is dedicated to supporting policies and innovations that will keep America at the forefront of blockchain technology. Our mission is clear: to make blockchain great again.

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Big Dog Fink (BINK) Kaynağı

Resmi Websitesi

Big Dog Fink (BINK) Token Ekonomisi

Big Dog Fink (BINK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BINK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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BINK Varlığından Yerel Para Birimlerine

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1 BINK / AUD
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1 BINK / GBP
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1 BINK / BRL
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1 BINK / CAD
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1 BINK / BDT
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1 BINK / NGN
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1 BINK / UAH
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1 BINK / VES
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1 BINK / CLP
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1 BINK / PKR
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1 BINK / THB
฿--
1 BINK / TWD
NT$--
1 BINK / AED
د.إ--
1 BINK / CHF
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1 BINK / HKD
HK$--
1 BINK / MAD
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