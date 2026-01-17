Bugünkü Binance Super Cycle Fiyatı

Bugünkü Binance Super Cycle (BSC) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 3,27 değişim gösterdi. Mevcut BSC / USD dönüşüm oranı BSC başına $ 0 şeklindedir.

Binance Super Cycle, şu anda piyasa değeri açısından $ 177.584 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B BSC şeklindedir. Son 24 saat içinde BSC, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01138529 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BSC, son bir saatte +%3,26 ve son 7 günde +%10,65 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Binance Super Cycle (BSC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 177,58K$ 177,58K $ 177,58K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 177,58K$ 177,58K $ 177,58K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Binance Super Cycle piyasa değeri $ 177,58K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BSC arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 177,58K.