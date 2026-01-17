Bugünkü Binance Super CZ Fiyatı

Bugünkü Binance Super CZ (BSC) fiyatı $ 0,00066263 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut BSC / USD dönüşüm oranı BSC başına $ 0,00066263 şeklindedir.

Binance Super CZ, şu anda piyasa değeri açısından $ 662.626 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B BSC şeklindedir. Son 24 saat içinde BSC, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01088531 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00033085 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BSC, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Binance Super CZ (BSC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 662,63K$ 662,63K $ 662,63K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 662,63K$ 662,63K $ 662,63K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Binance Super CZ piyasa değeri $ 662,63K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BSC arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 662,63K.