Bugünkü Binance Yellow Robot Fiyatı

Bugünkü Binance Yellow Robot (BINA) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1,65 değişim gösterdi. Mevcut BINA / USD dönüşüm oranı BINA başına $ 0 şeklindedir.

Binance Yellow Robot, şu anda piyasa değeri açısından $ 88.213 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B BINA şeklindedir. Son 24 saat içinde BINA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01389238 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BINA, son bir saatte +%0,63 ve son 7 günde -%22,81 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Binance Yellow Robot (BINA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 88,21K$ 88,21K $ 88,21K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 88,21K$ 88,21K $ 88,21K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

