Bugünkü Binancians Fiyatı

Bugünkü Binancians (BINANCIANS) fiyatı $ 0,00018322 olup, son 24 saatte % 6,93 değişim gösterdi. Mevcut BINANCIANS / USD dönüşüm oranı BINANCIANS başına $ 0,00018322 şeklindedir.

Binancians, şu anda piyasa değeri açısından $ 183.220 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B BINANCIANS şeklindedir. Son 24 saat içinde BINANCIANS, $ 0,00018259 (en düşük) ile $ 0,00020478 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00177691 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0001339 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BINANCIANS, son bir saatte -%0,50 ve son 7 günde +%8,01 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Binancians (BINANCIANS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 183,22K$ 183,22K $ 183,22K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 183,22K$ 183,22K $ 183,22K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

