BiomeAI (BIOMEAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,02230187 $ 0,02230187 $ 0,02230187 24 sa Düşük $ 0,03400472 $ 0,03400472 $ 0,03400472 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,02230187$ 0,02230187 $ 0,02230187 24 sa Yüksek $ 0,03400472$ 0,03400472 $ 0,03400472 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,394381$ 0,394381 $ 0,394381 En Düşük Fiyat $ 0,02230187$ 0,02230187 $ 0,02230187 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,67 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%17,31 Fiyat Değişimi (7 G) -%45,56 Fiyat Değişimi (7 G) -%45,56

BiomeAI (BIOMEAI) canlı fiyatı $0,02716453. BIOMEAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02230187 ve en yüksek $ 0,03400472 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BIOMEAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,394381, en düşük fiyatı ise $ 0,02230187 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BIOMEAI son bir saatte +%0,67 değişim gösterdi, 24 saatte -%17,31 ve son 7 günde -%45,56 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BiomeAI (BIOMEAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 161,36K$ 161,36K $ 161,36K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 273,35K$ 273,35K $ 273,35K Dolaşım Arzı 5,90M 5,90M 5,90M Toplam Arz 10.000.000,0 10.000.000,0 10.000.000,0

Şu anki BiomeAI piyasa değeri $ 161,36K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BIOMEAI arzı 5,90M olup, toplam arzı 10000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 273,35K.