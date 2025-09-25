Bugünkü canlı BirbStrategy fiyatı 0,00223119 USD. BIRBSTR / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. BIRBSTR fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı BirbStrategy fiyatı 0,00223119 USD. BIRBSTR / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. BIRBSTR fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

BIRBSTR Hakkında Daha Fazla Bilgi

BIRBSTR Fiyat Bilgileri

BIRBSTR Resmi Websitesi

BIRBSTR Token Ekonomisi

BIRBSTR Fiyat Tahmini

BirbStrategy Fiyatı (BIRBSTR)

1 BIRBSTR / USD Canlı Fiyatı:

$0,00223119
$0,00223119
+%8,201D
BirbStrategy (BIRBSTR) Canlı Fiyat Grafiği
BirbStrategy (BIRBSTR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

+%3,50

+%8,23

--

--

BirbStrategy (BIRBSTR) canlı fiyatı $0,00223119. BIRBSTR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00205645 ve en yüksek $ 0,0030822 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BIRBSTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0030822, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BIRBSTR son bir saatte +%3,50 değişim gösterdi, 24 saatte +%8,23 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BirbStrategy (BIRBSTR) Piyasa Bilgileri

Şu anki BirbStrategy piyasa değeri $ 2,23M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BIRBSTR arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,23M.

BirbStrategy (BIRBSTR) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, BirbStrategy / USD fiyat değişimi, $ +0,00016957.
Son 30 gün içerisinde, BirbStrategy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BirbStrategy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BirbStrategy / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00016957+%8,23
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

BirbStrategy (BIRBSTR) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

BirbStrategy (BIRBSTR) Kaynağı

Resmi Websitesi

BirbStrategy Fiyat Tahmini (USD)

BirbStrategy (BIRBSTR) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? BirbStrategy (BIRBSTR) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak BirbStrategy için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

BirbStrategy fiyat tahminini hemen kontrol edin!

BIRBSTR Varlığından Yerel Para Birimlerine

BirbStrategy (BIRBSTR) Token Ekonomisi

BirbStrategy (BIRBSTR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BIRBSTR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: BirbStrategy (BIRBSTR) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü BirbStrategy (BIRBSTR) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BIRBSTR fiyatı, 0,00223119 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BIRBSTR / USD güncel fiyatı nedir?
BIRBSTR / USD güncel fiyatı $ 0,00223119. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
BirbStrategy varlığının piyasa değeri nedir?
BIRBSTR piyasa değeri $ 2,23M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BIRBSTR arzı nedir?
Dolaşımdaki BIRBSTR arzı, 1,00B USD.
BIRBSTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BIRBSTR, ATH fiyatı olan 0,0030822 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BIRBSTR fiyatı (ATL) nedir?
BIRBSTR, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
BIRBSTR işlem hacmi nedir?
BIRBSTR için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
BIRBSTR bu yıl daha da yükselir mi?
BIRBSTR piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BIRBSTR fiyat tahminine göz atın.
BirbStrategy (BIRBSTR) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-23 14:29:00Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 43'e Düştü, "Korku" Duygusu Neredeyse Bir Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-23 04:32:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası momentumu devam edemiyor, "TOTAL3" son 4 günde %6,41 düşüş gösterdi, piyasa yeniden soğuyor
09-22 16:24:00Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında
09-22 13:03:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, Bitcoin 115.000 doların altına indi, ETH, SOL, BNB hepsi %4'ün üzerinde değer kaybetti
09-22 09:43:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası zayıf salınımda, bazı güçlü çeşitler geri çekiliyor, Bitcoin $115.000'da zar zor tutuyor
09-21 13:36:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor

