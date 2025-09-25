BirbStrategy (BIRBSTR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00205645 24 sa Yüksek $ 0,0030822 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0030822 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%3,50 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%8,23 Fiyat Değişimi (7 G) --

BirbStrategy (BIRBSTR) canlı fiyatı $0,00223119. BIRBSTR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00205645 ve en yüksek $ 0,0030822 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BIRBSTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0030822, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BIRBSTR son bir saatte +%3,50 değişim gösterdi, 24 saatte +%8,23 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BirbStrategy (BIRBSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,23M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,23M Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki BirbStrategy piyasa değeri $ 2,23M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BIRBSTR arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,23M.