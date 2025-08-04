Bit Game Verse Token Fiyatı (BGVT)
Bit Game Verse Token (BGVT), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,37M USD piyasa değerine sahiptir. BGVT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Bit Game Verse Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bit Game Verse Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Bit Game Verse Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Bit Game Verse Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,96
|30 Gün
|$ 0
|+%14,68
|60 Gün
|$ 0
|+%8,88
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Bit Game Verse Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,41
+%0,96
-%10,71
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Market Cap: $17,467,695 LP Holdings: 8,716 BNB ($2,515,572) Volume above $45k https://hotbit.zendesk.com/hc/en-us/articles/9747441486615 Cex listing https://coinmarketcap.com/currencies/bit-game-verse-token/ CMC listing Bit Game Verse is the trending crypto channel which enables earning through different gaming channels. It is a peer to peer marketplace , where transactions take place directly between the crypto traders. BGV, as the name suggests, encompasses the popular "money heist" concept in the gaming pool with all the fun characters and the super feel! The characters of "Professor, Tokyo, Berlin and more" are going to help you in completing the tasks assigned in the central bank.
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