Bugünkü Bitcoin Cats Fiyatı

Bugünkü Bitcoin Cats (1CAT) fiyatı $ 0,0001302 olup, son 24 saatte % 4,70 değişim gösterdi. Mevcut 1CAT / USD dönüşüm oranı 1CAT başına $ 0,0001302 şeklindedir.

Bitcoin Cats, şu anda piyasa değeri açısından $ 650.893 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 5,00B 1CAT şeklindedir. Son 24 saat içinde 1CAT, $ 0,00012331 (en düşük) ile $ 0,00013079 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01262418 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00011932 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 1CAT, son bir saatte -%0,34 ve son 7 günde +%2,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bitcoin Cats (1CAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 650,89K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 650,89K Dolaşım Arzı 5,00B Toplam Arz 5.000.000.000,0

Şu anki Bitcoin Cats piyasa değeri $ 650,89K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 1CAT arzı 5,00B olup, toplam arzı 5000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 650,89K.