Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 126,81 $ 126,81 $ 126,81 24 sa Düşük $ 127,97 $ 127,97 $ 127,97 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 126,81$ 126,81 $ 126,81 24 sa Yüksek $ 127,97$ 127,97 $ 127,97 Tüm Zamanların En Yükseği $ 127,97$ 127,97 $ 127,97 En Düşük Fiyat $ 126,13$ 126,13 $ 126,13 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,03 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,61 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) canlı fiyatı $126,95. BTCLE, son 24 saat içinde en düşük $ 126,81 ve en yüksek $ 127,97 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BTCLE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 127,97, en düşük fiyatı ise $ 126,13 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BTCLE son bir saatte -%0,03 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,61 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 25,41M$ 25,41M $ 25,41M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 26,66M$ 26,66M $ 26,66M Dolaşım Arzı 200,19K 200,19K 200,19K Toplam Arz 210.000,0 210.000,0 210.000,0

Şu anki Bitcoin Limited Edition piyasa değeri $ 25,41M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BTCLE arzı 200,19K olup, toplam arzı 210000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 26,66M.