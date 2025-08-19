Bitcoin Limited Edition Fiyatı (BTCLE)
-%0,03
-%0,61
--
--
Bitcoin Limited Edition (BTCLE) canlı fiyatı $126,95. BTCLE, son 24 saat içinde en düşük $ 126,81 ve en yüksek $ 127,97 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BTCLE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 127,97, en düşük fiyatı ise $ 126,13 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, BTCLE son bir saatte -%0,03 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,61 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Bitcoin Limited Edition piyasa değeri $ 25,41M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BTCLE arzı 200,19K olup, toplam arzı 210000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 26,66M.
Gün içerisinde, Bitcoin Limited Edition / USD fiyat değişimi, $ -0,7914438034654.
Son 30 gün içerisinde, Bitcoin Limited Edition / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Bitcoin Limited Edition / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Bitcoin Limited Edition / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,7914438034654
|-%0,61
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
About BTCLE What is Bitcoin Limited Edition? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) is more than just another token—it represents a bold redefinition of scarcity in a market oversaturated with speculative cryptocurrencies. As part of a broader vision to launch Bitcoin Layer 2 Limited, BTCLE stands at the forefront of innovation, combining exclusivity, transparency, and decentralization with a long-term roadmap to reshape blockchain finance. At its core, BTCLE is not simply an investment; it is a vision for the future of finance, where scarcity meets innovation. With the upcoming Bitcoin Layer 2 Limited initiative, we are building a scalable, efficient, and secure second layer anchored to the Bitcoin blockchain—the most secure network in existence. With a clear goal to bridge Real World Assets (RWA) into crypto, we are providing a simplified and accessible pathway for the next billion users still tied to traditional finance. Through BTCLE governance, stakeholders will help shape a democratized financial system, empowering individuals and communities to participate in this new decentralized economy. Supply Details Max Supply: 210,000 BTCLE Total Supply: 210,000 BTCLE Circulating Supply: 21,000 BTCLE Locked & Vested: 189,000 BTCLE Vesting Timeline: 10 years Tokenomics & Liquidity BTCLE follows strict security and decentralization policies to ensure long-term sustainability and trust: Token Lock: Tokens vested gradually over 10 years, preventing sudden supply shocks. Liquidity Lock: Liquidity is permanently locked, ensuring price stability and community trust. Fair Distribution: No single entity holds disproportionate control, guaranteeing a balanced market structure. Contract Renouncement: Smart contract ownership is renounced, ensuring full decentralization and eliminating central control. This framework provides the foundation for a sustainable, community-driven cryptocurrency designed to grow securely and transparently for the long term.
