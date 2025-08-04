Black Agnus Fiyatı (FTW)
Black Agnus (FTW), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 199,80K USD piyasa değerine sahiptir. FTW / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Black Agnus / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Black Agnus / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Black Agnus / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Black Agnus / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
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|30 Gün
|$ 0
|-%22,73
|60 Gün
|$ 0
|-%19,24
|90 Gün
|$ 0
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En güncel Black Agnus fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-%32,86
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Black Agnus Token (FTW) is a revolutionary cryptocurrency project that combines the viral energy of meme culture with the transformative power of decentralized finance (DeFi). Designed to be both a fun and rewarding experience for its holders, Black Agnus aims to break the mold of traditional meme tokens by providing real-world financial utility while maintaining the light-hearted spirit of the internet’s most beloved memes. With a total supply of 10,000,000,000,000 FTW, Black Agnus is set to be a widely accessible token, fostering a strong and engaged community. Whether you’re a seasoned crypto enthusiast or a newcomer drawn in by the appeal of memes, Black Agnus offers something for everyone.
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