Bugünkü Black Currency Fiyatı

Bugünkü Black Currency (BC) fiyatı $ 0,00004704 olup, son 24 saatte % 0,17 değişim gösterdi. Mevcut BC / USD dönüşüm oranı BC başına $ 0,00004704 şeklindedir.

Black Currency, şu anda piyasa değeri açısından $ 47.042 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B BC şeklindedir. Son 24 saat içinde BC, $ 0,00004465 (en düşük) ile $ 0,00004748 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00017071 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00004465 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BC, son bir saatte -%0,91 ve son 7 günde -%20,50 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Black Currency (BC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 47,04K$ 47,04K $ 47,04K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 47,04K$ 47,04K $ 47,04K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Black Currency piyasa değeri $ 47,04K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BC arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 47,04K.