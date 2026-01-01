Bugünkü BLACK HOLE Fiyatı

Bugünkü BLACK HOLE (BLKH) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 4,95 değişim gösterdi. Mevcut BLKH / USD dönüşüm oranı BLKH başına $ 0 şeklindedir.

BLACK HOLE, şu anda piyasa değeri açısından $ 325.463 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 397,95M BLKH şeklindedir. Son 24 saat içinde BLKH, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00230612 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BLKH, son bir saatte +%1,60 ve son 7 günde -%46,22 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BLACK HOLE (BLKH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 325,46K$ 325,46K $ 325,46K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 817,84K$ 817,84K $ 817,84K Dolaşım Arzı 397,95M 397,95M 397,95M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

