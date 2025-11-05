Blink Galaxy (GQ) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00005295 $ 0,00005295 $ 0,00005295 24 sa Düşük $ 0,00012323 $ 0,00012323 $ 0,00012323 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00005295$ 0,00005295 $ 0,00005295 24 sa Yüksek $ 0,00012323$ 0,00012323 $ 0,00012323 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,090516$ 0,090516 $ 0,090516 En Düşük Fiyat $ 0,00004356$ 0,00004356 $ 0,00004356 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,37 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%52,26 Fiyat Değişimi (7 G) -%22,10 Fiyat Değişimi (7 G) -%22,10

Blink Galaxy (GQ) canlı fiyatı $0,0000583. GQ, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00005295 ve en yüksek $ 0,00012323 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GQ için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,090516, en düşük fiyatı ise $ 0,00004356 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GQ son bir saatte -%0,37 değişim gösterdi, 24 saatte -%52,26 ve son 7 günde -%22,10 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Blink Galaxy (GQ) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 463,79K$ 463,79K $ 463,79K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 496,59K$ 496,59K $ 496,59K Dolaşım Arzı 7,95B 7,95B 7,95B Toplam Arz 8.509.820.678,500608 8.509.820.678,500608 8.509.820.678,500608

Şu anki Blink Galaxy piyasa değeri $ 463,79K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GQ arzı 7,95B olup, toplam arzı 8509820678.500608. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 496,59K.