BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
Kart Çevirme Etkinliği
Bugünkü canlı Blink Galaxy fiyatı 0,0000583 USD. GQ / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. GQ fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Blink Galaxy fiyatı 0,0000583 USD. GQ / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. GQ fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

GQ Hakkında Daha Fazla Bilgi

GQ Fiyat Bilgileri

GQ Nedir

GQ Whitepaper

GQ Resmi Websitesi

GQ Token Ekonomisi

GQ Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Blink Galaxy Logosu

Blink Galaxy Fiyatı (GQ)

Listelenmedi

1 GQ / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%52,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Blink Galaxy (GQ) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:01:12 (UTC+8)

Blink Galaxy (GQ) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00005295
$ 0,00005295$ 0,00005295
24 sa Düşük
$ 0,00012323
$ 0,00012323$ 0,00012323
24 sa Yüksek

$ 0,00005295
$ 0,00005295$ 0,00005295

$ 0,00012323
$ 0,00012323$ 0,00012323

$ 0,090516
$ 0,090516$ 0,090516

$ 0,00004356
$ 0,00004356$ 0,00004356

-%0,37

-%52,26

-%22,10

-%22,10

Blink Galaxy (GQ) canlı fiyatı $0,0000583. GQ, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00005295 ve en yüksek $ 0,00012323 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GQ için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,090516, en düşük fiyatı ise $ 0,00004356 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GQ son bir saatte -%0,37 değişim gösterdi, 24 saatte -%52,26 ve son 7 günde -%22,10 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Blink Galaxy (GQ) Piyasa Bilgileri

$ 463,79K
$ 463,79K$ 463,79K

--
----

$ 496,59K
$ 496,59K$ 496,59K

7,95B
7,95B 7,95B

8.509.820.678,500608
8.509.820.678,500608 8.509.820.678,500608

Şu anki Blink Galaxy piyasa değeri $ 463,79K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GQ arzı 7,95B olup, toplam arzı 8509820678.500608. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 496,59K.

Blink Galaxy (GQ) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Blink Galaxy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Blink Galaxy / USD fiyat değişimi, $ -0,0000124231.
Son 60 gün içerisinde, Blink Galaxy / USD fiyat değişimi, $ +0,0000094230.
Son 90 gün içerisinde, Blink Galaxy / USD fiyat değişimi, $ -0,000002022295128689305.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%52,26
30 Gün$ -0,0000124231-%21,30
60 Gün$ +0,0000094230+%16,16
90 Gün$ -0,000002022295128689305-%3,35

Blink Galaxy (GQ) Nedir?

Outer Ring MMO is a science fiction 3rd person sandbox action MMORPG. An open-world universe based on the Outer Ring Saga. In this novel, 5 species, divided into 4 different factions, fight for the control of planets and resources. Inside the game, players will hunt for legendary weapons, participate in huge PvP battles, venture into dangerous dungeons to fight against bosses, and collect epic loot and resources to upgrade their weapons and ships.

All assets in the game are either generated from the player´s work or created by them. All swords, fire guns, armor, vehicles, ships, lands, buildings, and things inside buildings can be converted into NFTs, and all the resources needed to craft these: iron, copper, gas, wood, etc., also work as Fungible Tokens. As a result, players become the real owners of these digital items and can generate value for their time invested by selling them.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Blink Galaxy (GQ) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Blink Galaxy Fiyat Tahmini (USD)

Blink Galaxy (GQ) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Blink Galaxy (GQ) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Blink Galaxy için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Blink Galaxy fiyat tahminini hemen kontrol edin!

GQ Varlığından Yerel Para Birimlerine

Blink Galaxy (GQ) Token Ekonomisi

Blink Galaxy (GQ) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GQ tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Blink Galaxy (GQ) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Blink Galaxy (GQ) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı GQ fiyatı, 0,0000583 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
GQ / USD güncel fiyatı nedir?
GQ / USD güncel fiyatı $ 0,0000583. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Blink Galaxy varlığının piyasa değeri nedir?
GQ piyasa değeri $ 463,79K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki GQ arzı nedir?
Dolaşımdaki GQ arzı, 7,95B USD.
GQ için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
GQ, ATH fiyatı olan 0,090516 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük GQ fiyatı (ATL) nedir?
GQ, ATL fiyatı olan 0,00004356 USD değerine düştü.
GQ işlem hacmi nedir?
GQ için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
GQ bu yıl daha da yükselir mi?
GQ piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için GQ fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:01:12 (UTC+8)

Blink Galaxy (GQ) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.778,51
$101.778,51$101.778,51

-%1,35

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.324,56
$3.324,56$3.324,56

-%5,20

Solana Logosu

Solana

SOL

$157,50
$157,50$157,50

-%2,46

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

-%0,02

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2400
$2,2400$2,2400

-%1,84

En Yüksek Hacim

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.778,51
$101.778,51$101.778,51

-%1,35

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.324,56
$3.324,56$3.324,56

-%5,20

Solana Logosu

Solana

SOL

$157,50
$157,50$157,50

-%2,46

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2400
$2,2400$2,2400

-%1,84

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,16488
$0,16488$0,16488

+%0,57

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

Intuition Logosu

Intuition

TRUST

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

MemeMarket Logosu

MemeMarket

MFUN

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Backstage Logosu

Backstage

BKS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Sentism Logosu

Sentism

SENTIS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

XP8 Logosu

XP8

XP8

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

PlayMindProtocol Logosu

PlayMindProtocol

PMIND

$0,25560
$0,25560$0,25560

+%1.566,23

Momentum Logosu

Momentum

MMT

$1,4146
$1,4146$1,4146

+%843,06

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000000284
$0,0000000000000000000000000284$0,0000000000000000000000000284

+%311,59

Datasoul Logosu

Datasoul

DATASOUL

$0,0000000035002
$0,0000000035002$0,0000000035002

+%149,97

NexAIPhone Logosu

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0,000008351
$0,000008351$0,000008351

+%118,78