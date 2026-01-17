Bugünkü Blockchain Bets Fiyatı

Bugünkü Blockchain Bets (BCB) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,90 değişim gösterdi. Mevcut BCB / USD dönüşüm oranı BCB başına $ 0 şeklindedir.

Blockchain Bets, şu anda piyasa değeri açısından $ 505.077 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 877,67M BCB şeklindedir. Son 24 saat içinde BCB, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,059296 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BCB, son bir saatte -%0,01 ve son 7 günde -%5,52 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Blockchain Bets (BCB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 505,08K$ 505,08K $ 505,08K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 505,08K$ 505,08K $ 505,08K Dolaşım Arzı 877,67M 877,67M 877,67M Toplam Arz 877.672.966,0 877.672.966,0 877.672.966,0

