Blocklens AI (BLS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00005241 $ 0,00005241 $ 0,00005241 24 sa Düşük $ 0,00007479 $ 0,00007479 $ 0,00007479 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00005241$ 0,00005241 $ 0,00005241 24 sa Yüksek $ 0,00007479$ 0,00007479 $ 0,00007479 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00007479$ 0,00007479 $ 0,00007479 En Düşük Fiyat $ 0,00003724$ 0,00003724 $ 0,00003724 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,16 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%24,34 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Blocklens AI (BLS) canlı fiyatı $0,00006591. BLS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00005241 ve en yüksek $ 0,00007479 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BLS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00007479, en düşük fiyatı ise $ 0,00003724 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BLS son bir saatte -%0,16 değişim gösterdi, 24 saatte +%24,34 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Blocklens AI (BLS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 65,92K$ 65,92K $ 65,92K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 65,92K$ 65,92K $ 65,92K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Blocklens AI piyasa değeri $ 65,92K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BLS arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 65,92K.