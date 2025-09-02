BlockMind (BMIND) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00000417 $ 0,00000417 $ 0,00000417 24 sa Düşük $ 0,00000491 $ 0,00000491 $ 0,00000491 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00000417$ 0,00000417 $ 0,00000417 24 sa Yüksek $ 0,00000491$ 0,00000491 $ 0,00000491 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00000491$ 0,00000491 $ 0,00000491 En Düşük Fiyat $ 0,00000417$ 0,00000417 $ 0,00000417 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,17 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%7,80 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

BlockMind (BMIND) canlı fiyatı $0,00000424. BMIND, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000417 ve en yüksek $ 0,00000491 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BMIND için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00000491, en düşük fiyatı ise $ 0,00000417 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BMIND son bir saatte +%0,17 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,80 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BlockMind (BMIND) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 423,85K$ 423,85K $ 423,85K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 423,85K$ 423,85K $ 423,85K Dolaşım Arzı 100,00B 100,00B 100,00B Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki BlockMind piyasa değeri $ 423,85K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BMIND arzı 100,00B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 423,85K.