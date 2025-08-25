BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00085239 $ 0,00085239 $ 0,00085239 24 sa Düşük $ 0,00140995 $ 0,00140995 $ 0,00140995 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00085239$ 0,00085239 $ 0,00085239 24 sa Yüksek $ 0,00140995$ 0,00140995 $ 0,00140995 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00165581$ 0,00165581 $ 0,00165581 En Düşük Fiyat $ 0,0007135$ 0,0007135 $ 0,0007135 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%6,71 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%33,47 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) canlı fiyatı $0,00131323. BLOCKYBOY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00085239 ve en yüksek $ 0,00140995 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BLOCKYBOY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00165581, en düşük fiyatı ise $ 0,0007135 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BLOCKYBOY son bir saatte -%6,71 değişim gösterdi, 24 saatte +%33,47 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 552,04K$ 552,04K $ 552,04K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 552,04K$ 552,04K $ 552,04K Dolaşım Arzı 420,69M 420,69M 420,69M Toplam Arz 420.690.000,0 420.690.000,0 420.690.000,0

Şu anki BlockyBoy by Matt Furie piyasa değeri $ 552,04K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BLOCKYBOY arzı 420,69M olup, toplam arzı 420690000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 552,04K.