blue on base ($BLUE) Nedir?

what is $blue? the first-ever base metameme, a digital zeitgeist, and a beacon of innovation in the web3 realm. a new way to think alpha. $blue is the pulse of a movement that spans across memes, art, and the very notion of progress. we embrace the meme economy, but challenge it with a plot twist. blue is the first-ever metameme — a blue color that encapsulates the spirit behind every meme in the digital expanse. we echo the collective voice of a new digital dawn. it’s time to go $blue. $blue encapsulates the entire spectrum of what it means to be a part of the blue meme culture. a metameme — the apex of all blue-themed memecoins out there, no matter what shade of blue, from the deepest cobalt to the brightest cerulean, each carrying a story, a meme, and a moment in the vast expanse of the internet. we combine their strength and send it to the blue sky.

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blue on base ($BLUE) Token Ekonomisi

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