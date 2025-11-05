Blue Pepe (BLUPEPE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00672079 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,09 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,73 Fiyat Değişimi (7 G) -%18,21

Blue Pepe (BLUPEPE) canlı fiyatı --. BLUPEPE, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BLUPEPE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00672079, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BLUPEPE son bir saatte +%0,09 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,73 ve son 7 günde -%18,21 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Blue Pepe (BLUPEPE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 128,35K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 128,35K Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki Blue Pepe piyasa değeri $ 128,35K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BLUPEPE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 128,35K.