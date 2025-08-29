BNB Frog Inu (BNBFROG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 24 sa Düşük $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0$ 0,0 $ 0,0 24 sa Yüksek $ 0,0$ 0,0 $ 0,0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0$ 0,0 $ 0,0 En Düşük Fiyat $ 0,0$ 0,0 $ 0,0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%23,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%47,78 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

BNB Frog Inu (BNBFROG) canlı fiyatı $0. BNBFROG, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0 ve en yüksek $ 0,0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BNBFROG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0, en düşük fiyatı ise $ 0,0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BNBFROG son bir saatte +%23,01 değişim gösterdi, 24 saatte +%47,78 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BNB Frog Inu (BNBFROG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,24M$ 3,24M $ 3,24M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1,0e+25 1,0e+25 1,0e+25

Şu anki BNB Frog Inu piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BNBFROG arzı 0,00 olup, toplam arzı 1.0e+25. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,24M.