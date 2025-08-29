BNBFROG Hakkında Daha Fazla Bilgi

BNBFROG Fiyat Bilgileri

BNBFROG Resmi Websitesi

BNBFROG Token Ekonomisi

BNBFROG Fiyat Tahmini

BNB Frog Inu Logosu

BNB Frog Inu Fiyatı (BNBFROG)

Listelenmedi

1 BNBFROG / USD Canlı Fiyatı:

$0
$0$0
+%48,601D
mexc
USD
BNB Frog Inu (BNBFROG) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-29 11:18:52 (UTC+8)

BNB Frog Inu (BNBFROG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
24 sa Düşük
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
24 sa Yüksek

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

+%23,01

+%47,78

--

--

BNB Frog Inu (BNBFROG) canlı fiyatı $0. BNBFROG, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0 ve en yüksek $ 0,0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BNBFROG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0, en düşük fiyatı ise $ 0,0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BNBFROG son bir saatte +%23,01 değişim gösterdi, 24 saatte +%47,78 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BNB Frog Inu (BNBFROG) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 3,24M
$ 3,24M$ 3,24M

0,00
0,00 0,00

1,0e+25
1,0e+25 1,0e+25

Şu anki BNB Frog Inu piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BNBFROG arzı 0,00 olup, toplam arzı 1.0e+25. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,24M.

BNB Frog Inu (BNBFROG) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, BNB Frog Inu / USD fiyat değişimi, $ 0,0.
Son 30 gün içerisinde, BNB Frog Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BNB Frog Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BNB Frog Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0,0+%47,78
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

BNB Frog Inu (BNBFROG) Nedir?

NBFrog is the memecoin revolutionizing the crypto space with a vibrant community, unique tokenomics, and a purpose-driven approach. Launched in 2023, it grew from the vision of Kek Dev, who blended humor, resilience, and DeFi culture. With support from the Christian community following the Lord’s vision, BNBFrog stands for collective spirit, long-term vision, and unstoppable growth in the BNB ecosystem.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

BNB Frog Inu (BNBFROG) Kaynağı

Resmi Websitesi

BNB Frog Inu Fiyat Tahmini (USD)

BNB Frog Inu (BNBFROG) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? BNB Frog Inu (BNBFROG) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak BNB Frog Inu için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

BNB Frog Inu fiyat tahminini hemen kontrol edin!

BNBFROG Varlığından Yerel Para Birimlerine

BNB Frog Inu (BNBFROG) Token Ekonomisi

BNB Frog Inu (BNBFROG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BNBFROG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: BNB Frog Inu (BNBFROG) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü BNB Frog Inu (BNBFROG) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BNBFROG fiyatı, 0,0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BNBFROG / USD güncel fiyatı nedir?
BNBFROG / USD güncel fiyatı $ 0,0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
BNB Frog Inu varlığının piyasa değeri nedir?
BNBFROG piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BNBFROG arzı nedir?
Dolaşımdaki BNBFROG arzı, 0,00 USD.
BNBFROG için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BNBFROG, ATH fiyatı olan 0,0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BNBFROG fiyatı (ATL) nedir?
BNBFROG, ATL fiyatı olan 0,0 USD değerine düştü.
BNBFROG işlem hacmi nedir?
BNBFROG için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
BNBFROG bu yıl daha da yükselir mi?
BNBFROG piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BNBFROG fiyat tahminine göz atın.
