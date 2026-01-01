Bugünkü BNB MEME SZN Fiyatı

Bugünkü BNB MEME SZN (SZN) fiyatı $ 0,00025361 olup, son 24 saatte % 9,54 değişim gösterdi. Mevcut SZN / USD dönüşüm oranı SZN başına $ 0,00025361 şeklindedir.

BNB MEME SZN, şu anda piyasa değeri açısından $ 253.630 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B SZN şeklindedir. Son 24 saat içinde SZN, $ 0,00024967 (en düşük) ile $ 0,00028282 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,03666863 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00017215 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SZN, son bir saatte -%0,09 ve son 7 günde +%13,77 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BNB MEME SZN (SZN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 253,63K$ 253,63K $ 253,63K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 253,63K$ 253,63K $ 253,63K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki BNB MEME SZN piyasa değeri $ 253,63K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SZN arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 253,63K.