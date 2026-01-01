Bugünkü BNB PEPE Fiyatı

Bugünkü BNB PEPE (BNBPEPE) fiyatı $ 0,00219333 olup, son 24 saatte % 5,47 değişim gösterdi. Mevcut BNBPEPE / USD dönüşüm oranı BNBPEPE başına $ 0,00219333 şeklindedir.

BNB PEPE, şu anda piyasa değeri açısından $ 219.469 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M BNBPEPE şeklindedir. Son 24 saat içinde BNBPEPE, $ 0,00207469 (en düşük) ile $ 0,00228055 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01438415 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00123743 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BNBPEPE, son bir saatte -%3,37 ve son 7 günde -%20,24 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BNB PEPE (BNBPEPE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 219,47K$ 219,47K $ 219,47K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 658,41K$ 658,41K $ 658,41K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 300.000.000,0 300.000.000,0 300.000.000,0

Şu anki BNB PEPE piyasa değeri $ 219,47K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BNBPEPE arzı 100,00M olup, toplam arzı 300000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 658,41K.