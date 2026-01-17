Bugünkü BNB SUPER CYCLE Fiyatı

Bugünkü BNB SUPER CYCLE (BSC) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,34 değişim gösterdi. Mevcut BSC / USD dönüşüm oranı BSC başına $ 0 şeklindedir.

BNB SUPER CYCLE, şu anda piyasa değeri açısından $ 39.295 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B BSC şeklindedir. Son 24 saat içinde BSC, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BSC, son bir saatte +%0,08 ve son 7 günde +%19,25 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BNB SUPER CYCLE (BSC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 39,30K$ 39,30K $ 39,30K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 39,30K$ 39,30K $ 39,30K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

