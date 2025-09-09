BNBGUY (BNBGUY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00014894 $ 0,00014894 $ 0,00014894 24 sa Düşük $ 0,00024139 $ 0,00024139 $ 0,00024139 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00014894$ 0,00014894 $ 0,00014894 24 sa Yüksek $ 0,00024139$ 0,00024139 $ 0,00024139 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00024139$ 0,00024139 $ 0,00024139 En Düşük Fiyat $ 0,00014894$ 0,00014894 $ 0,00014894 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%17,28 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,48 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

BNBGUY (BNBGUY) canlı fiyatı $0,00017499. BNBGUY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00014894 ve en yüksek $ 0,00024139 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BNBGUY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00024139, en düşük fiyatı ise $ 0,00014894 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BNBGUY son bir saatte +%17,28 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,48 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BNBGUY (BNBGUY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 168,21K$ 168,21K $ 168,21K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 953.096.958,0 953.096.958,0 953.096.958,0

Şu anki BNBGUY piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BNBGUY arzı 0,00 olup, toplam arzı 953096958.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 168,21K.